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Боец СВО из Буинского района приехал в отпуск и женился на возлюбленной
В Буинске состоялось бракосочетание мобилизованного бойца Андрея и его избранницы Алины. На церемонию пришел глава муниципального образования Ранис Камартдинов, он вручил цветы невесте и поздравил пару с созданием новой семьи.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района, мобилизованный боец находится в отпуске. 24-летний Андрей родом из Ульяновска, до СВО жил в Буинске, Алина – коренная жительница Буинска, ей 20 лет.
Ранис Камартдинов также поблагодарил военнослужащего за службу. «Мы гордимся Андреем. Он, как и все наши бойцы, герой, настоящий патриот и пример мужества. Андрей — штатный военнослужащий и сейчас служит в зоне СВО. Но любви расстояния не помеха, поэтому молодые решили узаконить отношения и быть вместе, не упустив больше ни одного дня. Действительно, очень важно, чтобы дома поддерживали, любили и ждали», — отметил он.
«Храните любовь, берегите друг друга, пусть ваша семья становится еще больше. Андрею — скорейшего возвращения домой с Победой!» — пожелал глава района.
К слову, в начале декабря в Буинске состоялась еще одна регистрация брака — военнослужащего Семена и Людмилы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Буинского района Ранис Камартдинов доставил гуманитарный груз жителям Лисичанска и бойцам из района.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Буинского района РТ.
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