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Вернувшийся на побывку боец СВО сыграл свадьбу со своей возлюбленной в Буинске
В Буинске состоялась регистрация брака двух влюбленных людей — Семена и Людмилы. На фоне военных событий и службы Семена в зоне СВО молодые всё же нашли время друг для друга.
Семен был призван на военную службу по мобилизации в конце октября 2022 года. Сейчас, находясь в краткосрочном отпуске, Семен и Людмила решили сделать решительный шаг и узаконить свои отношения. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района, военнослужащий будет находиться в краткосрочном отпуске до 12 декабря.
От имени главы района Раниса Камартдинова паре вручили подарок, представитель администрации также произнес теплые слова.
«Дорогие Семен и Людмила, пусть ваш брак будет наполнен любовью, счастьем и взаимопониманием, каждый день вашей совместной жизни приносит радость!» — поздравили молодоженов представители районной администрации.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Буинского района РТ.
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