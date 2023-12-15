«Боевой дух на высоте»: глава Буинска доставил гумпомощь в Лисичанск и зону СВО

Глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов доставил помощь жителям Лисичанска и участникам специальной военной операции. На этой неделе он во главе колонны посетил мобилизованных и земляков, служащих на передовой по контракту.

«От имени ребят, жителей Лисичанска и от себя лично благодарю за помощь жителей нашего района, предприятия, спонсоров, оказывающих помощь в сборе гуманитарного груза. Жители подшефного региона и бойцы-земляки нуждаются в нашей поддержке, и мы их не подведем, поэтому сбор гуманитарной помощи не останавливаем!» — написал глава муниципалитета в своем Telegram-канале.

Буинцы собрали бойцам предметы первой необходимости — теплую одежду, одеяла, бытовую химию.

Кроме того, передали военнослужащим три автомобиля «Нива Шевроле» и бортовой «УАЗ», а также 20 раций, квадрокоптер, электрогенераторы, печи-буржуйки, медицинские носилки и другие необходимые в полевых условиях предметы.

«Боевой дух у ребят на высоте! Правда, говорят, соскучились по родным. Но именные посылки, собранные их близкими и всеми буинцами, однозначно подняли им настроение. Ребята посылают слова большой благодарности всем неравнодушным жителям района за поддержку!» — заключил Ранис Камартдинов.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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