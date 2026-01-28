Боец с позывным Кузнец из Новошешминска: «От оператора БПЛА зависят секунды и результат»

Фото предоставлено Ольгой Ивановой / На фото: Кузнец справа, с дроном в руке

27 января в молодежном центре «Чишмэле» в Новошешминске прошел Урок мужества с участием бойцов казанского отряда специального назначения «Барс». Встреча была организована для школьных отрядов профилактики правонарушений «Форпост».

Практическую часть встречи провел Роман с позывным Кузнец – оператор беспилотных летательных аппаратов с многолетним боевым опытом.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

«Что вы будете делать, если рядом с вами упал дрон, даже без боевой части?» – обратился Кузнец к ребятам.

Дети ответили: «Не трогать его, обойти». Боец пояснил, что дрон нельзя брать в руки или расстреливать, поскольку осколки могут попасть в того, кто пытается его обезвредить. Некоторые дроны нельзя переворачивать: взрыв рассчитан именно на переворот. В таких случаях аппарат необходимо транспортировать с помощью веревки – «кошки» – в безопасное место и затем уничтожить.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Школьники также узнали, что маленький дрон может нести до 300 граммов боевого заряда и при прицельном кумулятивном выстреле пробить на метр даже тяжелую технику, такую как танк «Abrams», стоимостью несколько миллионов долларов.

Кузнец подчеркнул, что точность зависит от реакции оператора и развитой мелкой моторики рук – все действия должны выполняться быстро, чтобы противник не успел обнаружить дрон. «От оператора БПЛА зависят секунды и результат», – отметил он.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Во время демонстрации включили видео работы оператора БПЛА «изнутри» прицела.

Ребята с восхищением наблюдали, как танки, автомобили и артиллерийские установки поражаются за считанные секунды, а Кузнец комментировал каждое действие.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Он также показал уничтоженный «Барсом» вражеский танк, который долгое время угрожал одному из населенных пунктов на пути наступления ВС РФ, отметив, что дроны в первую очередь предназначены для поражения техники противника и блокирования его логистики – снабжения боеприпасами, топливом и продовольствием.

Роман рассказал и о технических нюансах управления: например, о важности «перепрошивки» дронов, поскольку иностранные модели на определенной высоте не всегда ловят нужные сигналы и могут работать в интересах противника. В ходе встречи взрослые задавали вопросы о крупногабаритном БПЛА «Герань», способном нести до 90 кг взрывчатого вещества.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

С 1 января в Татарстане до 2,9 млн рублей увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Данная выплата формируется из двух составляющих: 2,5 млн рублей выделяется из бюджета Татарстана, а 400 тысяч рублей предоставляет министерство.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой