Боец с позывным Кузнец из Новошешминска: «От оператора БПЛА зависят секунды и результат»
27 января в молодежном центре «Чишмэле» в Новошешминске прошел Урок мужества с участием бойцов казанского отряда специального назначения «Барс». Встреча была организована для школьных отрядов профилактики правонарушений «Форпост».
Практическую часть встречи провел Роман с позывным Кузнец – оператор беспилотных летательных аппаратов с многолетним боевым опытом.
«Что вы будете делать, если рядом с вами упал дрон, даже без боевой части?» – обратился Кузнец к ребятам.
Дети ответили: «Не трогать его, обойти». Боец пояснил, что дрон нельзя брать в руки или расстреливать, поскольку осколки могут попасть в того, кто пытается его обезвредить. Некоторые дроны нельзя переворачивать: взрыв рассчитан именно на переворот. В таких случаях аппарат необходимо транспортировать с помощью веревки – «кошки» – в безопасное место и затем уничтожить.
Школьники также узнали, что маленький дрон может нести до 300 граммов боевого заряда и при прицельном кумулятивном выстреле пробить на метр даже тяжелую технику, такую как танк «Abrams», стоимостью несколько миллионов долларов.
Кузнец подчеркнул, что точность зависит от реакции оператора и развитой мелкой моторики рук – все действия должны выполняться быстро, чтобы противник не успел обнаружить дрон. «От оператора БПЛА зависят секунды и результат», – отметил он.
Во время демонстрации включили видео работы оператора БПЛА «изнутри» прицела.
Ребята с восхищением наблюдали, как танки, автомобили и артиллерийские установки поражаются за считанные секунды, а Кузнец комментировал каждое действие.
Он также показал уничтоженный «Барсом» вражеский танк, который долгое время угрожал одному из населенных пунктов на пути наступления ВС РФ, отметив, что дроны в первую очередь предназначены для поражения техники противника и блокирования его логистики – снабжения боеприпасами, топливом и продовольствием.
Роман рассказал и о технических нюансах управления: например, о важности «перепрошивки» дронов, поскольку иностранные модели на определенной высоте не всегда ловят нужные сигналы и могут работать в интересах противника. В ходе встречи взрослые задавали вопросы о крупногабаритном БПЛА «Герань», способном нести до 90 кг взрывчатого вещества.
С 1 января в Татарстане до 2,9 млн рублей увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Данная выплата формируется из двух составляющих: 2,5 млн рублей выделяется из бюджета Татарстана, а 400 тысяч рублей предоставляет министерство.
Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.