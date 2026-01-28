Заключившим контракт в войска беспилотных систем в РТ полагается более трех тысяч льгот

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане для подписавших контракт с Минобороны РФ, в том числе в Войска беспилотных систем, будет действовать более трех тысяч льгот. Среди них статус ветерана боевых действий, с ежемесячной доплатой к денежному довольствию; страхование жизни и здоровья и лечение в медицинских учреждениях, включая бесплатное обследование.

Семьи бойцов также берутся под опеку властей. Льготы, которые действуют для них:

Льготы на образование: место в детском саду вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже.

Бюджетные места для обучения детей в вузах (дети раненых и погибших могут поступить без вступительных испытаний).

Бесплатный проезд на транспорте – льгота предоставляется детям от 8 до 18 лет на все виды общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро.

Бесплатный отдых для детей в лагерях.

Подарки новорожденным – подарочные комплекты детских принадлежностей всем семьям с новорожденными.

Путевки в организации отдыха – один раз в год предоставляются путевки на лечение по себестоимости семьям с детьми от 7 до 17 лет.

Это лишь часть предоставляемых Татарстаном льгот. На начало этого года в Татарстане принято 3 054 муниципальных акта, направленных на поддержку участников СВО. С полным списком можно ознакомиться на сайте Управления Министерства юстиции РФ по РТ и на сайте heroes-tatarstan.ru.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, служба 117 открыла отдельную горячую линию, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку 4. Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

О создании этого рода войск 21 ноября сообщил полковник Сергей Иштуганов – заместитель начальника Войск беспилотных систем. До этого в разных войсках существовали подразделения, которые занимались ведением боя с помощью беспилотников.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

С 1 января в Татарстане до 2,9 млн рублей увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Данная выплата формируется из двух составляющих: 2,5 млн рублей выделяется из бюджета Татарстана, а 400 тысяч рублей предоставляет министерство.

Кроме того, именно в Татарстане на сегодня действует почти 3 тысячи мер поддержки для участников СВО и их семей.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.