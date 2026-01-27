news_header_top
СВО 27 января 2026 16:31

В семье ветерана СВО из Новошешминска родились сыновья-двойняшки Марк и Макар

Фото: пресс-служба Новошешминского района&nbsp;РТ.

В семье ветерана специальной военной операции Егора Пантелеева и его супруги Лилит из Новошешминского района РТ произошло радостное событие – 15 января на свет появились двойняшки, мальчики Марк и Макар.

В день выписки из роддома родителей пришли поздравить родные и представители администрации района. От имени главы района Егора Тарнавского супругов поздравила заместитель главы района Надежда Попкова, пожелав малышам крепкого здоровья, а родителям – терпения, сил и радости.

Руководитель сектора ЗАГС Алия Мирьякупова вручила Егору и Лилит первые официальные документы новорожденных – свидетельства о рождении.

Для семьи это событие стало особым счастьем: двойня принесла радость и новые надежды. Пусть Марк и Макар растут здоровыми, крепкими, а в доме всегда царят любовь, тепло и детский смех.

