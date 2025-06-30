Боец с позывным Бурый забрал гуманитарный груз для фронта в Нижнекамске

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Участник СВО с позывным Бурый приехал в родной город – в Нижнекамск – по боевому заданию, чтобы лично доставить на передовую гуманитарный груз. В его состав вошли маскировочные сети, строительные материалы и автомобильные колеса – все, что сейчас особенно необходимо бойцам.

На родной земле бойца встретили волонтеры группы «Крылья ангелов». Женщины за накрытым столом с домашними угощениями – блинами, пирогами и соленьями – тепло пообщались с солдатом, как с родным. Сам он поблагодарил волонтеров от имени своих сослуживцев.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы на фронте, они в тылу. В тылу приходится сложнее работать. За себя работают. За нас. Хочу сказать спасибо отцу и матери, что воспитали такого сына», – сказал он.

Особая часть груза – маскировочные сети, которые женщины-волонтеры плетут вручную уже более двух лет. В каждую посылку они кладут сборники стихов нижнекамской поэтессы Нины Евстафьевой. Эти стихи, как признались бойцы, воспринимаются как письма с Родины – с теплом и верой в Победу.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«В сборнике все – для солдат. Полторы тысячи книг уже отправили. Пишу от всех женщин, с душой», – отметила Нина Евстафьева.

После визита к «Крыльям ангелов» солдат заехал к другим неравнодушным – в волонтерскую группу «Гуманитарка Татарстан». Там машину доукомплектовали колесами, стройматериалами и масксетями.

«В этот раз ребята попросили именно это – все собрали», – сообщила администратор группы Татьяна Никифорова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Собранный груз будет доставлен в самое сердце боевых действий. Там, как отметил сам Бурый, каждая посылка и каждое слово из дома – на вес золота.

«На фронте все воспринимается по-другому. Все мысли – о доме, о Победе. И она будет за нами. Мы вернемся живыми и здоровыми», – заверил боец.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.