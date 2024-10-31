Боец об освобождении территорий: Мы, штурмовики, пробиваем дорогу вперед

Участник специальной военной операции Данир с позывным Шатун приехал в краткосрочный отпуск в родное село Байрашево Тетюшского района Татарстана. Он рассказал о себе и службе на передовой.

Данир родился и вырос в этом селе, окончил школу. Срочную службу с 2005 по 2007 год проходил в Калининграде, в должности водителя БТР. О том времени вспоминает с теплотой и уважением к сослуживцам и командирам.

«Часть была у нас отличная, командиры — тоже, друзей приобрел, — заметил он. — И всё же очень тянуло домой, вернулся в село, трудился на местном сельхозпредприятии».

Но после начала спецоперации Шатун решил снова пойти на службу. Контракт он подписал в феврале текущего года. Он назвал несколько причин этого решения.

«Нам, внукам, есть с кого брать пример. Наш дедушка Ахалулла Нутфуллович участвовал в Великой Отечественной войне, был пехотинцем, награжден орденом Красной Звезды. Когда началась специальная военная операция, младший брат, а нас в семье трое братьев, был призван по мобилизации, так что он уже третий год борется с неофашистами. Я решил: если мой братишка сражается за нашу Родину, значит, и я должен быть в рядах ее защитников», — заявил байрашевец.

После подписания контракта Шатун прошел обучение в Екатеринбурге, обновил имеющиеся навыки, были и теоретические занятия, и практические, выезжали на стрельбище. Отправили в Курскую область. Из родного села Байрашево трое парней служили в соседней части. Обустраивались сами, жили в блиндаже, стройматериал сами находили, всё сделали как надо, укрепились.

«В быту тоже всё зависит от нас самих, продукты завозят, обеспечение нормальное. Еду чаще всего готовим сами. Оружие есть, снаряды тоже. На вооружении у нас имеются автоматы, а для поражения дронов нередко используются и охотничьи ружья. Командиры у нас отличные, к сожалению, недавно один из них погиб при выполнении боевой задачи. Что поделаешь, ведь именно мы, штурмовики, пробиваем дорогу вперед», — сказал он.

Операция по освобождению оккупированных территорий Курской области продолжается. По словам Данира, когда они были на позиции в районе Суджи, сначала пять километров отвоевали, теперь уже за их спинами 25 километров освобожденной земли.

В штурмовой группе Шатуна 25 человек, все из разных областей, примерно одного возраста, под 40 лет. «Мы молодые, сильные, способные к успешному выполнению боевых задач», — выразил уверенность боец.

И хотя боец настроен оптимистично, но признается, что не всегда всё бывает гладко. В июле он получил ранение. «Большую угрозу и для людей, и для техники создают дроны, — пояснил военный. — Вот и мне от „Бабы-яги“ прилетело, это так называется беспилотный летательный аппарат, контузило, лежал в госпитале».

Жена Данира Оксана призналась, что всегда ждет звонка от него. А сын Амирхан поделился: «Когда я с папой разговариваю, то говорю, что я его очень сильно люблю».

Мать военнослужащего Гульфира Хабировна всю жизнь трудилась в сельском хозяйстве и имеет звание «Заслуженный животновод Республики Татарстан». Она рассказала, что в сентябре подписал контракт и третий ее сын — Динар.

«Что тут поделаешь, мои сыновья уже взрослые, настоящие мужчины, они сами управляют своей судьбой, — развела руками многодетная мама. — Мой удел — верить и ждать, молиться Всевышнему за них. Когда созваниваемся, ребята никогда не жалуются, всегда только подбадривают, говорят, что все у них нормально».

Второго ноября байрашевец снова отправится в расположение своей части. «Настроение у моих сослуживцев, как и у меня, боевое. Только алга!» — махнув вперед рукой, произнес он на прощание.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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