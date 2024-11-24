Боец Мичман рассказал, как в бою в Курской области удалось уничтожить бронеколонну

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Мичман приехал в Набережные Челны в краткосрочный отпуск. В зоне боевых действий он находится год. Ранее Мичман был участником военной операции в Сирии, а сейчас участвует в боевых действиях на территории Курской области.

Боец рассказал о самом запоминающемся бое, который случился на Курщине. «Нас было 30 человек, нам удалось уничтожить бронеколонну из трех единиц техники. Большую часть противника мы уничтожили. Троих человек мы взяли в плен. <...> тем самым нам удалось остановить противника, не допустив продвижения вглубь Курской области, чтобы не страдало мирное население», — заметил он.

При этом, по его утверждению, в колонне находились не военнослужащие ВСУ из числа граждан Украины, а «натовские наемники».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Кроме того, Мичман рассказал историю про фляжку, которая хранится в музее Союза ветеранов и военнослужащих запаса войск правопорядка по Республике Татарстан в качество одного из экспонатов.

Эта фляжка является талисманом, она прошла вторую чеченскую войну. Считалось, что у кого будет эта фляжка, тот останется целым и невредимым. С войны в Чечне ее привез боец с позывным Тихон. С ней он отправился и на специальную военную операцию. Фляжка всегда была с ним до последнего момента. Перед одним из боев Тихон передал фляжку своему товарищу, а затем при эвакуации своих бойцов погиб при артиллерийском обстреле. Теперь эта фляжка стала экспонатом в челнинском музее.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Экспонаты для музея передают сами бойцы или их родственники, сослуживцы, друзья. «По прибытии в отпуск при наличии различных возможностей передают экспонаты наших бойцов и [противника]. Передали, например, квадрокоптер противника», — рассказал хранитель музея Георгий Мокану.

Пока военнослужащие участвуют в специальной военной операции, неравнодушные жители Набережных Челнов оказывают им поддержку. Они собирают и отправляют им помощь.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«С 2022 года от Братства ветеранов боевых действий отправили „УАЗики“. Крупную гуманитарную помощь мы сами непосредственно доставляем и в руки передаем ребятам», — рассказал руководитель регионального подразделения Братства ветеранов боевых действий Рустем Гайфуллин.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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