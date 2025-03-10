Боец Медведь из Заинска после СВО продолжит службу в военкомате

Виталий из Заинска прошел тяжелые испытания, но остался верен своему призванию. Участник СВО, сержант с позывным Медведь, несмотря на тяжелое ранение, планирует продолжить службу.

40-летний Виталий посвятил жизнь защите Родины. Начав службу в 2018 году в МВД Заинского района, затем перешел в Росгвардию. В апреле 2023 года был командирован в ДНР, где не раз проявлял мужество и спасал боевых товарищей.

«Это в порядке вещей, в этом не вижу подвига», — скромно говорит он.

Но государство его подвиги оценило. Виталий награжден медалью «За храбрость» II степени и другими наградами. В 2024 году он получил тяжелое ранение, наступив на мину, и потерял часть ноги. После операции и долгой реабилитации не сдался — теперь ждет приказ на перевод в Заинский военкомат.

Дома его поддерживают жена и две дочери. Они гордятся своим героем. Поддержку оказывают и земляки.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

«Заинский район небольшой, но помощь фронту огромная. Уже отправлено 59 фур с гуманитарной помощью, работают 32 точки плетения маскировочных сетей, сплетено более 6 тыс. комплектов. Изготавливают буржуйки, окопные свечи, сухие супы, шьют пижамы и нижнее белье, помогают госпиталям», — рассказывает Виталий.

Виталий стал символом мужества и стойкости. Его история вдохновляет не только земляков, но и всех, кто знает его. Он доказывает, что сила духа важнее любых испытаний, а преданность Родине — это не просто слова, а путь всей жизни.

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