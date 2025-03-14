Боец из Васильево о запоминающейся операции: «Бой за лесной массив длился два дня»

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Виталий Ильин из поселка Васильево Зеленодольского района Татарстана во время срочной службы, будучи помощником гранатометчика, приобрел базовые навыки военной подготовки. Тогда он и не думал, что спустя годы эти знания пригодятся ему на передовой.

Когда началась специальная военная операция, Виталий решил вступить в ряды действующей армии. Сначала он попал под Лисичанск, а теперь стоит на защите Курской области. Решение уйти на фронт он принял вместе с товарищами по боксерскому клубу. Они были знакомы с командиром подразделения «Ахмат-Казань» Тиграном Аюбовым, и это повлияло на их выбор.

До начала широкомасштабных боевых действий Виталий жил самой обычной жизнью: работал в фирме по установке вентиляции и кондиционеров, по вечерам занимался боксом. Семья – мама, дочь, сестры – знала его взгляды на жизнь, поэтому с тревогой, но с пониманием приняли его решение уйти в зону боевых действий.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Сначала он служил в штурмовой группе, затем в разведке. В бою не раз был на грани жизни и смерти: осколок чудом не выбил ему глаз, попав в бровь. Несмотря на сложные условия, он отмечает важность работы командиров «Ахмата». По его словам, их главная цель – не просто выполнить задачу, а максимально сохранить личный состав.

Одна из самых запоминающихся операций для Виталия – новогодний штурм 2023 года. Бой за лесной массив длился два дня, потери были тяжелыми, но задачу удалось выполнить.

Именно за этот штурм он получил свои награды, хотя сам воспринимает это просто как часть службы. «Это работа, как и любая другая. Просто у нас немного другие условия», – говорит он.

Военная жизнь резко контрастировала с гражданской. В зоне боевых действий зима теплее, чем в Татарстане, но пронизывающий ветер и постоянная сырость заставляли бойцов использовать все, что есть: печки, газовые горелки, блиндажные свечи. Любая помощь была на вес золота.

«Там нет ничего лишнего. Одежда, обувь, продукты – все быстро изнашивается, расходуется, и всегда нужно быть готовым к нехватке чего-либо», – пояснил военный.

Сейчас Виталий отдыхает в родном поселке Васильево. Мирная жизнь кажется ему иной, словно он вернулся из параллельного мира. Здесь все так же, как и раньше, но сам он уже другой. Однако мысли о боевых товарищах не покидают его. Он надеется, что скоро сможет обнять друзей по роте, но уже в мирной жизни.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.