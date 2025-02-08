Боец из Татарстана удостоен трех государственных наград в зоне СВО

Военнослужащий Анатолий из Новошешминского района Татарстана за проявленное мужество и профессионализм на фронте удостоен трех государственных наград.

В юные годы Анатолий был тихим и скромным мальчиком, с раннего детства страстно увлеченным техникой — машинами и тракторами. Подростком, как и многие его сверстники, иногда хулиганил, но при этом всегда отличался добротой и отзывчивостью, не раз оказывая помощь тем, кто в ней нуждался, рассказали в районной администрации.

В сентябре 2022 года Анатолий был призван в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации.

Президентом Владимиром Путиным 2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества. В Новошешминском районе уверены, что Анатолий должен «вдохновлять молодое поколение, подчеркивая безмерную преданность Родине и истинную сущность защитника, готового отдать всё ради мира и безопасности своих сограждан».

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.