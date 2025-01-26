Боец из Татарстана удостоен медали «За воинскую доблесть» I степени

Уроженец села Шабезово Актанышского района Татарстана Руслан Гайсин удостоен медали «За воинскую доблесть» I степени.

Боец родился в 1999 году и с юных лет проявлял интерес к военному делу. С 2007-го по 2016 годы он учился в Чалманаратской школе, а затем – в технологическом техникуме, который окончил в 2019-м. В 2020 году Руслан пошел служить в армию.

С первых дней СВО Руслан находится на передовой. Его мужество и преданность делу отмечены наградой за проявленные героизм и стойкость.

Не только Руслан стал примером для подражания, но и его младший брат Рубин, который также решил служить Родине. Сегодня он в Еланском военном округе Свердловской области выполняет свой долг в танковом полку.

С волнением ждут возвращения своих сыновей родители Руслана и Рубина — Рамзис и Фарида, работающие в хозяйстве «Наратлы». Волнуется и жена Руслана - Ильсияр. Пара сыграла свадьбу 14 февраля 2024 года — в День всех влюбленных.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой