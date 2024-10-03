Боец из Татарстана об общей цели на СВО: «Не отступать, только вперед!»

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

Военнослужащий Радик Давлетбаев из села Старый Кашир Сармановского района Татарстана на днях побывал в очередном отпуске на малой родине. Солдат рассказал, какая общая цель объединяет ребят.

Радик учился в Сармановском профессиональном училище. Учителям он запомнился как спокойный, усердный, скромный, воспитанный парень. Был активен и на занятиях.

Парень, окончивший сельскую среднюю школу, также быстро нашел общий язык с одногруппниками, однокурсниками, приехавшими из разных сел и деревень. Три года отучившись на курсах трактористов, он остался, еще год осваивал профессию электрика. Полученные знания помогли ему и в армейской службе.

Солдата, на протяжении полугода проходившего военные учения на полигоне Капустин Яр Астраханской области, отправили в город Новосибирск. Радик 2 года отслужил в ракетных войсках.

Приехав в родные края, он устроился на работу в строительную организацию в Альметьевске. Потом женился, с семьей переехал в районный центр. Глава семьи устроился на работу в Сармановские электрические сети. Вместе с супругой Лейсан подарили жизнь трем детям — двум мальчикам и девочке. Старшему, Данису, в ноябре исполняется 16 лет, средний, его зовут Булат, отметил 13-летие, а маленькой Ясмине — 5 лет.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

«Моя мама Дамира живет в селе, работает в сфере торговли. Общаемся с ней, как только появляется возможность. Также узнаю, как дела у детей», — рассказал Радик.

Мать, конечно, достойно восприняла отъезд сына на передовую. И сегодня как бы тяжело ни было, не подает виду. Она желает, чтобы ее сын был жив и здоров, ждет счастливых встреч.

«У нас — общая цель: не отступать, только вперед. И наши командиры требуют того же самого», — говорит ветеран боевых действий Радик Давлетбаев.

У Радика поменялись взгляды на жизнь, появились крепость духа, выдержка, серьезность. В прошлый свой приезд он был ранен. Но боец хорошо понимает, что мужчины не должны сгибаться перед трудностями. Поэтому, выздоровев, он снова поспешил в свою часть.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру