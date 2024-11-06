Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Боец из Казани вступил с противником в стрелковый бой и захватил позиции ВСУ
Военнослужащий из Казани Владислав Кастрицкий заключил контракт с Минобороны в июне 2024 года. В зоне СВО проявил себя как отважный воин, искренне преданный защите государственных интересов.
18 сентября 2024 года в населенном пункте Новогродовка гвардии младший сержант получил боевую задачу по захвату позиций ВСУ для создания плацдарма для продвижения штурмовых групп.
Под непрерывным обстрелом артиллерии противника и атаками FPV-дронов он успешно преодолел значительное расстояние и вывел свои группы на позиции, удерживаемые силой противника. Затем вступил в ближний стрелковый бой.
В результате вражеские позиции были подавлены огнем и уничтожены девять человек личного состава ВСУ.
К сожалению, в бою Владислав получил контузию и некоторое время считался пропавшим без вести. Однако вскоре благодаря частично работающей рации он вышел на связь и был эвакуирован своими сослуживцами.
Благодаря умелым и решительным действиям Кастрицкого удалось выполнить поставленные задачи и занять позиции, которые стали основой для дальнейших операций наших войск.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец из Елабуги эвакуировал сослуживцев под атакой БПЛА.
Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Еще можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.
Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»