Боец из Елабуги эвакуировал сослуживцев под атакой БПЛА

Рядовой Ленар Шамарданов из Елабуги призван в ходе частичной мобилизации. На передовой находится с 2022 года и выполняет поставленные задачи. Своим примером он поднимает боевой дух и морально-психологическое состояние личного состава.

2 октября 2024 года рядовому Шамарданову была поставлена задача эвакуировать раненых товарищей с линии боевого соприкосновения.

Погрузив раненых бойцов, рядовой Шамарданов начал движение в сторону точки дальнейшей эвакуации. На пути следования он был несколько раз атакован FPV-дронами противника. Быстро оценивая обстановку, боец совершал маневры транспортным средством, чтобы уклонится сначала от одного, потом от второго БПЛА, которые в итоге взорвались от удара об землю, не нанося урон транспортному средству и личному составу.

Решительные действия Ленара Шамарданова позволили сохранить личный состав и транспортное средство целыми и невредимыми, а раненые товарищи были успешно эвакуированы.

Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора»