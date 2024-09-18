Боец из Казани уничтожил БПЛА противника и успешно продвинул свое подразделение

Аркадий Смородинов из Казани — военнослужащий 1232-го мотострелкового полка 15-й гвардейской бригады выполняет боевые задачи с 11 ноября 2022 года. В августе 2024-го он вместе со своим подчиненным должен был прикрыть маршруты передвижения подразделений и штурмовых групп от средств воздушного нападения противника.

Аркадий провел грамотную разведку местности, затем подразделение развернуло наблюдательный пост, где военные более суток вели непрерывное наблюдение.

Враг предпринял попытку атаковать с воздуха, когда началось движение наших сил. Быстро оценив обстановку, Смородинов приступил к огневому поражению воздушных целей.

Благодаря умелым действиям военнослужащего и слаженности личного состава все обнаруженные воздушные цели были уничтожены.

Решительные действия капитана позволили сохранить личный состав целым и невредимым и обеспечили воздушное прикрытие. Это позволило подразделениям батальона продолжить успешно продвигаться.

Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец из Казани уничтожил FPV-дроны противника и спас сослуживцев на СВО.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».