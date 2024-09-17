Боец из Казани уничтожил FPV-дроны противника и спас сослуживцев на СВО

Младший сержант гвардии Раиль Закиров — уроженец Казани, служит по контракту с июля 2024 года в 268-м самоходном артиллерийском полку 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Боец показал себя как надежный товарищ, который всегда поддержит и придет на помощь подчиненным, протянет руку помощи.

29 августа 2024 года в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики младший сержант в составе артиллерийского расчета выполнял боевую задачу по охране самоходной артиллерии от FPV-дронов противника.

Невзирая на обстрел, Раиль Закиров точно открыл огонь по летевшим в их сторону FPV-дронам и уничтожил две штуки.

Благодаря умелым и уверенным действиям бойца в условиях повышенной опасности удалось нанести огневое поражение FPV-дронам противника. Это поспособствовало сохранению расчета орудия, а также выполнению им поставленных боевых задач.

Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Еще можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Еще можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру

Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».