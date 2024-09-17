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Боец из Казани уничтожил FPV-дроны противника и спас сослуживцев на СВО
Младший сержант гвардии Раиль Закиров — уроженец Казани, служит по контракту с июля 2024 года в 268-м самоходном артиллерийском полку 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Боец показал себя как надежный товарищ, который всегда поддержит и придет на помощь подчиненным, протянет руку помощи.
29 августа 2024 года в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики младший сержант в составе артиллерийского расчета выполнял боевую задачу по охране самоходной артиллерии от FPV-дронов противника.
Невзирая на обстрел, Раиль Закиров точно открыл огонь по летевшим в их сторону FPV-дронам и уничтожил две штуки.
Благодаря умелым и уверенным действиям бойца в условиях повышенной опасности удалось нанести огневое поражение FPV-дронам противника. Это поспособствовало сохранению расчета орудия, а также выполнению им поставленных боевых задач.
Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».
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