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Боец из Альметьевска награжден медалью Жукова за спасение товарищей из-под обстрела
Гвардии рядовой Игорь Зимин из Альметьевска проходит службу по контракту с декабря 2023 года в должности водителя автомобильного взвода. В зоне СВО он проявил невероятную смелость, мужество и ответственность, став истинным защитником своей Родины и надежной опорой для своих боевых товарищей. За мужество и героизм боец награжден медалью Жукова.
12 августа 2024 года в районе населенного пункта Желанное рядовой Зимин выполнил задание по снабжению подразделений 239 танкового полка горючим и смазочными материалами. На обратном пути колонна попала под артиллерийский обстрел, результате чего техника вышла из строя.
Несмотря на непрекращающийся обстрел, альметьевец проявил невероятную отвагу, эвакуировав личный состав в безопасное место. Его решительные действия спасли жизни многих военнослужащих, а также позволили обеспечить подразделение полка необходимым горюче-смазочным материалом, техникой.
Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что участник специальной военной операции из Татарстана награжден орденом Мужества.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.
Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».
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