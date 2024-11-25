Боец из Актанышского района РТ награжден медалью «Участник СВО» за успехи на передовой

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Мать военнослужащего из Актанышского района Татарстана Дульхабира Исламова на концерте, посвященном Международному дню матери, была удостоена особых почестей за то, что вырастила сына — Финуса Исламова, который участвует в специальной военной операции.

После начала частичной мобилизации в 2022 году Финус одним из первых отправился на фронт. По информации военного ведомства, боец точно выполнял приказы своих командиров, помогал товарищам в трудную минуту. 17 января 2024 года Министерство обороны РФ наградило его медалью «Участник СВО».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Односельчане выразили женщине свою поддержку и поблагодарили за воспитание сына. Сегодня Дульхабира Исламова особенно нуждается в теплых словах, утешении, заботе. Ведь ее сын, Финус, ранен и сейчас находится в госпитале.

По словам матери, Финус рос отзывчивым и трудолюбивым, всегда помогал ей в домашних делах. Он выбрал профессию, связанную с сельским хозяйством, трудился в родном селе. После службы в армии работал ветеринаром в Старокурмашевском отделении агрофирмы «Аняк». Был внимателен к просьбам односельчан, при заболевании коров, телят, овец оказывал квалифицированную помощь.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Дульхабира Исламова поднялась на сцену и поблагодарила односельчан за поддержку в трудную минуту, поздравила всех матерей с праздником.

Вечер был наполнен музыкой и танцами. Особой гостьей мероприятия стала певица и гармонистка Нурсания Гусманова.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Глава Старокурмашевского сельского поселения Дильбар Валеева поблагодарила заведующую клубом Рамилю Хамматуллину, которая организовала праздник, а также артистов, которые своими выступлениями украсили вечер.

«Желаю, чтобы в нашей Родине было мир, чтобы наши ребята вернулись в родные края живыми и здоровыми!» — сказала она.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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Фото предоставлено Лейсан Газизовой