Боец Чижик из Заинска пришел в отпуск и сделал предложение своей девушке

Военнослужащий из Заинска вернулся в отпуск и сделал предложение своей возлюбленной. 33-летний Сергей служит по контракту в зоне специальной военной операции, его позывной — Чижик.

Восемнадцатого апреля этого года будущий боец пришел в Заинский военкомат и заключил контракт, предполагающий участие в специальной военной операции, а 20 апреля уже отправился в действующую армию. Ушел добровольно — по его собственным словам, хотел проявить себя.

«Я не служил в армии, поэтому это мой первый опыт. Поначалу было непривычно, но затем втянулся в коллектив», — рассказал он.

Сергей настроен оптимистично, говорит, что всем доволен и ни в чем не нуждается. Поблагодарил заинцев, которые помогают фронту. Он утверждает, что все посылки доходят вовремя.

Сергей 13 декабря приехал в отпуск и сразу же сделал предложение своей девушке Аделине, которая родила от него ребенка (их дочери сейчас год). Возлюбленная ответила согласием.

Вскоре, 16 декабря, молодые отправились в отдел ЗАГС и зарегистрировали свои отношения.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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