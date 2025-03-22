Боец Анка о счастливых случайностях на СВО: «Развязавшийся шнурок спас мне жизнь»

Пулеметчик, боец СВО Николай с позывным Анка из Лениногорского района недавно побывал в отпуске и рассказал о счастливых случайностях на передовой.

Николай родился в Тбилиси в 1988 году. Военный переворот 1991 года вынудил его семью покинуть Грузию. Гостеприимный Лениногорск Татарстана стал для них новым домом. Здесь прошли его детство и юность. После школы он выучился на автомеханика, но, исполненный желания служить Родине, сам пришел в военкомат. Танковые войска Самарской области стали его первой армейской школой. Там он прошел закалку, научился управлять бронетехникой, освоил тактику боя. Демобилизовавшись, он вернулся домой к любимой Ирине, с которой познакомился в 2007 году.

В 2022 году, когда началась частичная мобилизация, Николай не раздумывая отправился в ряды защитников Отечества. Провожали его жена, двое маленьких сыновей, родители и друзья. Теперь его служба связана с ежедневным риском, но Ирина знает: Николай никогда не отступит, он защитник, герой.

Время идет, и жизнь продолжается. Пока Николай находился на передовой, на свет появилась их дочь Анечка. Увидеть ее он смог только в шестимесячном возрасте. «Как же мне хотелось помчаться домой, к любимой жене и дочке, – делится эмоциями военный. – Но долг есть долг, взял себя в руки и продолжил выполнять боевые задачи».

В составе боевого подразделения Николай выполнял сложные задачи, защищая позиции. 16 октября 2024 года, в 5 утра, он и его группа отправились на штурм. Под шквальным огнем их атаковали дроны-камикадзе. Один из товарищей, Барсик, получил тяжелое ранение, Николай – контузию, сотрясение мозга, но бой продолжается. Несмотря на боль, он продолжал сражаться. Он должен был победить.

«Ощущение было, будто на голову надели металлическое ведро и колотят по нему палкой. Я не понимал, что происходит. Стома ухватил меня за одежду и буквально выволок с поля боя. Едва помню, как под минометным обстрелом мы бежали по тропе, пытаясь найти укрытие. Успели добежать до высокого земляного обрыва. От обстрела нас с ног до головы засыпало землей, мы потеряли ориентир, поэтому пришлось возвращаться на огневые позиции», – поделился мужчина.

Мысли о семье придавали сил. Когда Николай уже готов был рухнуть на землю, голос товарища в рации крикнул: «Вперед, бегом, летят «глаза» (дрон-камикадзе – прим. Т-и)». Добравшись до укрытия, он впервые за долгое время позволил себе улыбнуться – скоро домой. Тогда ему дали очередной, пятый по счету отпуск.

Военнослужащий вспоминает еще один чудесный случай. По его словам, выход с передовой назначили на 5 утра. Путь длиной в полтора километра по открытой местности растянулся на долгие четыре часа. Опытный боец Артист вел группу умело, укрываясь от вражеских дронов. Когда до безопасной зоны оставалось всего 300-400 метров, начался минометный обстрел. Николай с товарищами укрылся в яме старой свинофермы, куда уже забились еще пять бойцов. Восьмерым солдатам в бронежилетах и с оружием на таком небольшом клочке земли было тесно, но другого выхода не было. Когда взрыв прогремел в нескольких метрах, казалось, что это конец… но все стихло. По команде старших бойцы вновь ринулись вперед.

И вот – то самое чудесное спасение. «Тоха, подожди! У меня развязался шнурок!» – крикнул он напарнику, когда они бежали на огневую позицию. Доли секунды, пока он наклонялся, спасли ему жизнь – мимо пронесся дрон-камикадзе со снарядом. Хлопок – и их окатило землей и грязью от взрыва. Старший группы скомандовал отход в лесополосу. Николай не мог идти – спину заклинило. Товарищи не бросили его, уволокли в укрытие.

Эти моменты, когда судьба словно сама протягивает руку помощи, когда товарищи вытаскивают друг друга из огня, когда сила духа и братство становятся решающими, – это и есть настоящий подвиг русского солдата.

Сегодня Николай продолжает службу. За боевые отличия и мужество Николай награжден медалью «Участник специальной военной операции» и медалью Суворова.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.