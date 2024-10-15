Боец Амбал из РТ: «На СВО делаем все, чтобы никто не нарушил покой наших близких»

Житель Новошешминского района Евгений на защите Родины стоит с сентября 2022 года. Служит он в воинской должности линейным надсмотрщиком.

Его мама Наталья Ивановна вспомнила, что в сентябре 2022-го это были первые наборы ребят в зону СВО.

«Вспоминать то время, когда сына провожали в дорогу, тяжело. Нам с мужем было трудно собраться с мыслями, сориентироваться, с чего начать, как быть, чтобы поддержать сына и его сослуживцев морально, чтобы они чувствовали нашу любовь и заботу о них», — рассказала она.

На помощь пришли родственники, соседи, коллеги, друзья, невеста бойца Кристина и неравнодушные жители: они собирали посылки для мобилизованных. С самого начала поддержку оказывает и администрация района.

«Несмотря на хорошее штатное обеспечение, мы с удовольствием принимаем гостинцы из дома, гуманитарную помощь. Посылки несут тепло родного дома и запах малой родины. Спасибо волонтерам, спасибо тем, кто везет, доставляет гуманитарный груз в зону боевых действий», — говорит Евгений, приехав в очередной раз в отпуск домой.

«Я ненадолго навестил друзей в Набережных Челнах, а все остальное время провел дома с родителями и со своей любимой девушкой Кристиной. Для меня семья и дом — это главная ценность в жизни, поэтому мы там — в зоне СВО — делаем все, чтобы никто не нарушил покой наших близких людей, никто не мог посягнуть на наши семейные ценности, наши традиции», — говорит Евгений.

Заключили контракт и участвуют в специальной военной операции и два дяди бойца, Иван и Михаил.

«Я считаю, что эта война для молодых и проворных, а им уже далеко за пятьдесят. Но зная их трудолюбие и упорство в любом деле, надеюсь, что они справятся со всеми испытаниями, которые им предстоят. Так или иначе, я горжусь их поступком», — поделился боец.

В дни отпуска Евгений стал крестным отцом для двоюродной сестренки. «Я желаю ей жить под мирным небом. Побывав в храме, я всегда обретаю душевный покой, умиротворение, спокойствие. И я верю, что все в жизни будет хорошо. Возвращаясь после отпуска в свою часть, это же я обещаю своим родным и близким», — сказал солдат.

Его позывной на передовой Амбал, что означает здоровый, сильный человек. Боец действительно силен духом.

«Нам очень тяжело опять расставаться со своим единственным сыном, но мы знаем, что он мужественно выполняет свой долг, и гордимся им. Пусть воля к Победе будет ему верным спутником и союзником. Ждем скорейшего возвращения домой живым, здоровым и с Победой. Пусть Господь Бог хранит нашего сына и всех солдат России», — говорят родители Евгения.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Ларисы Федоровой.