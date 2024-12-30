Боец Али из Челнов: «Под Угледаром долго стояли, сейчас хорошо продвинулись»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах прошел «Папин день». Этот проект реализуется в Автограде с 2022 года. Детей участников специальной военной операции приглашают на премьеру мультфильма. В этот раз на показе смог присутствовать и один из военнослужащих с позывным Али. В Челнах он находился на лечении, и поэтому смог составить компанию жене и дочери.

Пользуясь случаем, боец рассказал об успехах на передовой. «Под Угледаром долго стояли, сейчас хорошим фронтом все продвинулись. Слава Богу, у нас без погибших. Облегчение было хотя бы в плане передвижения. На возвышенности город находится. И там FPV-дроны — всё это мешало», — отметил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Когда Али приезжает в отпуск, семья старается больше времени проводить вместе.

«Ждет папу каждый раз. Отпуск как праздник для нас. Эти две недели пролетают очень незаметно. Для ребенка — это праздник. Заранее планируем каждый день, каждый час, как мы его проведем. Ребенка забираем со школы, чтобы было что вспомнить», — поделилась жена военнослужащего Лейсан.

Боец был удивлен, что им также вручили подарки. «Очень приятно, потому что не забывают про нас. Все это делают, и ребенку приятно. Приятно ребенку — приятно мне, поэтому большое спасибо!» — поблагодарил военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На показ сказки пригласили более 300 ребят. Все они — дети участников СВО. Многие в кинотеатр пришли с мамами.

«Дети очень-очень сильно рады, <...> когда узнали, что нас позвали в кинотеатр на мультик, они с удовольствием шли. И спрашивали уже с утра: „Мама, а когда мы пойдем в кинотеатр?» — рассказала жена военнослужащего Александра.

«Мы пришли с хорошим настроением. Нам очень нравится, когда нас приглашают на такие мероприятия. У меня трое детей: Каролина, Максим, Амина», — отметила жена военнослужащего Мария.

«Встретили нас очень интересно: с зайчиками сфотографировались. Детям очень понравилось. Еще и зайчики какие-то вкусняшки раздавали, подарочки дали», — заметила жена военнослужащего Альбина.

«Самый младший — самый счастливый ребенок. Все мероприятия — это она впереди планеты всей. Муж у меня по мобилизации ушел, поэтому все мероприятия, которые предоставляет администрация города, мы в них стараемся участвовать. Концерты, вот эти кино. Большое спасибо», — поблагодарила жена военнослужащего Татьяна.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Этот показ стал юбилейным. Он 25-й с начала реализации проекта. Инициатор проекта «Папин день» — Эдуард Фаттахов. «Благодаря нашим партнерам, спонсорам, мы сегодня даем детские подарки, очень хорошие. На стол, для стола, для родителей тоже есть подарок, чтобы на стол можно было накрыть. И конечно, сам просмотр мультфильма. Арендовали кинотеатр, самый большой зал на 350 человек», — отметил он.

А еще ребята получили сладкие угощения — попкорн и напитки. Организаторы проекта планируют, что «Папин день» будет реализовываться и в дальнейшем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что отец четырех сыновей из Челнов устроил новогодний сюрприз, вернувшись в отпуск с фронта

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.