Боец 77-го батальона поблагодарил за гуманитарный груз с новогодними подарками — видео

В преддверии новогодних праздников, когда особенно ощущается дух единства и заботы, боец 77-го батальона выразил искреннюю благодарность за гуманитарный груз, доставленный землякам из Кукморского района Татарстана.

По словам бойца, гуманитарный груз стал настоящим символом поддержки и тепла. Наполненный не только необходимыми вещами, но и новогодними подарками, он был встречен с радостью.

«Перед праздником получать такие подарки действительно приятно. Спасибо, что создали нам праздничное настроение», — отметил боец, делясь своими ощущениями.

Военнослужащий также отметил, что не всегда получается ездить домой по праздникам, а тут «праздник сам приехал».

«Письма от детей, сладости и другие сюрпризы стали важным напоминанием о том, что несмотря на трудности, праздник все же стучится в двери», — сказал он.

Боец поздравил всех с наступающим Новым годом, желая мира и благополучия, не только в их небольшом кругу, но и в каждой семье, ожидающей возвращения родных.

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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