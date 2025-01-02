В Приднестровье почти все предприятия остановили работу из-за отсутствия энергии

В Приднестровской Молдавской Республике из-за нехватки энергии, вызванной прекращением поставок газа, остановили работу почти все промышленные предприятия, кроме продовольственных. Об этом рассказал первый вице-премьер — министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник, сообщает портал «Новости Приднестровья».

«Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, что <...> непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность Приднестровья», — заявил чиновник.

При этом министр непризнанного государства заверил, что оно поддержит предприятия, чтобы они смогли отгрузить готовую продукцию и «обеспечить движение денежного потока». К 5 января, добавил он, станет ясно, сколько энергии потребляет бытовой сектор. Тогда власти поймут, сколько энергии можно будет выделить на нужды промышленности.

Глава Минэкономразвития ПМР пояснил, что пока ситуация остается управляемой, а ее развитие — соответствующим прогнозам. Вместе с тем он подчеркнул: «<...> проблема настолько глобальный характер носит, что при длительном ее неурегулировании мы получим уже необратимые изменения. То есть предприятия потеряют свои возможности к запуску».

С 1 января 2025 года Россия прекратила транзит газа через Украину. Из-за этого прекратились и поставки в Приднестровье, территория которого была транзитной. Из-за отсутствия газа находящаяся в ПМР Молдавская ГРЭС (принадлежит российской компании «Интер РАО») перешла на уголь, запасов которого хватит примерно до 20 февраля.

Согласно информации Оболоника, резерв газа в Приднестровье составляет 13 млн куб. метров. Этого, по его оценке, хватит на больницы, некоторые заведения общепита, магазины и квартиры в многоэтажках, если тратить газ только на приготовление еды «и не пытаться греться конфорками». «На юге запасов хватит дней на 20, на севере — на десять», — уточнял вице-премьер ПМР.