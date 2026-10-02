Bloomberg: Турция и ООН готовят переговоры о перемирии на Черном море

Турция и Организация Объединенных Наций инициировали начало новых переговоров между Россией и Украиной по обсуждению инициативы о прекращении огня в акватории Черного моря. Об этом со ссылкой на высокопоставленного дипломата пишет агентство Bloomberg.

Издание констатирует, что инициаторы консультаций пытаются активизировать усилия по защите поставок зерна по Черному морю в условиях, когда мировые цены на продовольствие растут. Переговоры намечены на октябрь, а функцию посредников планируется возложить на сотрудников швейцарской неправительственной организации «Центр по гуманитарному диалогу».

Работа по организации переговоров началась в ходе закрытой встречи представителей Европы, Соединенных Штатов, Турции, Индии и Египта, состоявшейся в конце сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На тех переговорах шла речь об «узко сформулированном и взаимовыгодном соглашении», предусматривающем свободу коммерческого судоходства, а также защиту портов и энергетической инфраструктуры.

Авторы инициативы надеются повторить черноморскую зерновую инициативу 2022 года. Сделка предполагала безопасный вывоз украинского зерна и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Двум пунктам инициативы соответствовали два отдельных документа. В июле 2023 года РФ приостановила участие в сделке, Украина не предприняла особых усилий по ее возобновлению.

Ранее, 17 сентября, Agence France-Presse узнало, что Турция направила России и Украине предложение о прекращении атак на суда в Черном море. В начале сентября турецкий Президент Реджеп Тайип Эрдоган призывал создать «механизм, который на постоянной основе обеспечит безопасность торгового судоходства в Черном море». В начале августа Анкара уже направляла Москве и Киеву предложение о введении моратория на удары по судам.

Позднее, 20 сентября, глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что его страна ждет от России и Украины ответа на предложение о прекращении ударов по судам в акватории Черного моря. «Первоочередная задача – поставки зерна по Черному морю», – подчеркивал он. Однако 1 октября на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Президент РФ Владимир Путин отверг идею о приостановке ударов по судам.

Вместе с тем до этого Путин поручил Правительству страны организовать закупку зерна у аграриев. По данным Российского зернового союза, за вторую декаду сентября отгрузка основных видов зерна снизилась до 381 тыс. тонн против 1,6 млн тонн в минувшем году.