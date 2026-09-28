Путин поручил Правительству РФ организовать закупку зерна у аграриев

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Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ организовать закупку зерна у российских аграриев. Он сообщил об этом на встрече с лидерами политических партий в Московском Кремле.

«Ваши предложения, которые здесь прозвучали, например, оказание помощи сельхозпроизводителям в продаже зерна, в том числе – закупка в резерв. Абсолютно правильно, я полностью поддерживаю», – заметил глава государства (цитата по ТАСС).

Путин добавил, что в скором времени обязательно обсудит вопрос с профильным вице-премьером. «Надеюсь, что ситуация будет решена», – добавил он.

«Интерфакс» 22 сентября рассказал, что в 2026 и 2027 годах государство намерено закупить у сельхозпроизводителей 3 млн тонн зерна по механизму закупочных интервенций. Такие данные приводились в протоколе Минсельхоза РФ по отбору банка для финансирования госзакупок.

Ранее тот же «Интерфакс» сообщал со ссылкой на данные Российского зернового союза, что за вторую декаду сентября отгрузка российской пшеницы на экспорт сократилась почти в четыре раза — до 347 тыс. тонн против 1,3 млн за аналогичный период прошлого, 2025 года. Соответствующий тренд наблюдается с июля.

В целом отгрузка основных видов зерна за вторую декаду сентября снизилась до 381 тыс. тонн против 1,6 млн тонн в минувшем году. Так, поставки ячменя сократились в 9,9 раза – до 21,9 тыс. тонн, а кукурузы уменьшились в три раза – до 11,8 тыс. тонн. Директор аналитического департамента зернового союза Елена Тюрина предположила, что по итогам месяца будет экспортировано не более 1 млн тонн пшеницы вместо 5,7 млн тонн за год до этого.

Отгрузка зерна резко сократилась после ударов украинцев по зерновым терминалам Новороссийска и судам в Азовском море. С 12 августа приостановили работу крупнейшие в России глубоководные зерновые терминалы: НКХП, НЗТ и КСК. В результате зерновые потоки сейчас сместились в страны Балтии.