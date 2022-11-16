Еврокомиссия вновь попытается ввести потолок на нефть из РФ после 24 ноября

Еврокомиссия планирует ввести потолок цен на российскую нефть после 24 ноября. В этот день состоится встреча глав Минэнерго стран ЕС, рассказала Reuters еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Мы будем действовать быстро и внесем предложение, как только министры поручат нам это сделать», — приводит цитату ТАСС.

По словам Симсон, введение потолка цен поможет стабилизации ситуации на рынке энергоносителей и справиться с кризисом. «Мы подготовились как следует. Мне кажется, что подобный потолок цен позволит успокоить рынок, <...> а также устранит риск того, что товар прекратит поступать вообще», — подчеркнула еврокомиссар.

Напомним, что европейские политики уже не раз обсуждали подобную идею. В России на это заявили, что не планируют торговать по заниженным ценам, если лимиты все же появятся.