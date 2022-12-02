Oilprice: Потолок цен может вызвать обратный эффект, повысив цену на российскую нефть

Сама идея потолка цен на нефть из РФ, а также его эффективность вызывают вопросы. Пока неясно, сколько стран действительно поддержат эту инициативу, сообщает обозреватель интернет-портала Oilprice Ирина Слав.

По ее словам, предложенная планка в 60 долларов практически совпадает с той ценой, по которой и так торгуется российская нефть. Тем не менее введение ограничений может вызвать цепную реакцию, приведя к повышению цен на сырье других производителей. Вслед за этим подорожает и само черное золото из РФ, поставляемое в страны, не поддержавшие ограничения.

Ранее Bloomberg заявил, что в Кремле готовится указ Президента России Владимира Путина, который запретит продажу нефти в страны, поддержавшие введение потолка цен.