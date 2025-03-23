Bloomberg: США надеются заключить соглашение о прекращении огня на Украине к 20 апреля

Белый дом

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Соединенные Штаты надеются заключить соглашение о широкомасштабном прекращении огня на Украине к 20 апреля, когда христиане, принадлежащие как к западным, так и к восточным церквям, будут праздновать Пасху. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о планах американского руководства.

Вместе с тем, по словам анонимных собеседников издания, в Белом доме признают, что сроки могут сместиться из-за большого разрыва между позициями сторон.

Россия настаивает на прекращении поставок оружия на Украину в качестве условия для заключения перемирия, но власти США пока не согласны на введение каких-либо ограничений в вопросе передачи вооружений.

По мнению опрошенных агентством экспертов, Кремль не согласится на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пока не будет достигнуто всеобъемлющее мирное соглашение. Маловероятно, что это произойдет к середине апреля, пояснили специалисты.

При этом осведомленные о позиции американской администрации источники обратили внимание на то, что Трамп не готов уступать РФ слишком много, так как понимает, что любая сделка должна быть приемлемой для украинской стороны. К тому же Штаты тоже не согласятся на саммит с участием российского и американского лидеров, пока не окажется достигнуто прочное соглашение о прекращении огня.