СМИ: Макрон пытался убедить Байдена в незаменимости российской нефти

На прошедшем саммите G7 Президент Франции Эммануэль Макрон попытался убедить своего американского коллегу Джозефа Байдена в незаменимости нефти из России. Об этом сообщает New York Post.

«Эммануэль Макрон попытался мягко вразумить Президента Байдена, который, похоже, пытается повторить все политические ошибки Картера», — отмечается в тексте.

Макрон отметил, что страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, не смогут нарастить добычу нефти до таких объемов, которые позволят обойтись без российского сырья.

Проблемы с нефтью и другими энергоносителями в Европе начались после ужесточения санкций против России. С начала спецоперации по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным, ЕС ввел уже шесть пакетов рестрикций и не исключает возможности разработки седьмого.