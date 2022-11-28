Bloomberg: Российская нефть Urals упала в цене еще ниже ожидаемого лимита от ЕС

Сегодня стоимость нефти российской марки Urals упала до 51,96 доллара за баррель баррель в порту отгрузки Приморск в Ленинградской области. Таким образом, ее цена уже сейчас оказалась ниже обсуждаемого ЕС лимита — 60–70 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Bloomberg.

В агентстве подчеркнули, что российская нефть отправляется на мировые рынки в прежнем объеме, тенденции к снижению не наблюдается.

Ранее издание сообщало, что Президент России Владимир Путин уже готовит указ о запрете продажи нефти на случай, если ЕС все же согласует потолок цен на черное золото. Как позднее отметили в Кремле, Россия не планирует «стрелять себе в ногу», продавая Западу энергоресурсы по новым ценам.