Песков: Россия «не выстрелит себе в ногу» при введении потолка цен на энергоресурсы

Россия откажется от поставок энергоресурсов в западные страны при введении потолка цен. В такой ситуации государство будет руководствоваться собственными интересами, подчеркнул пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Он напомнил, что об этом ранее уже говорил Президент РФ Владимир Путин. «Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную Президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами», — заметил Песков.