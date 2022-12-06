Bloomberg: РФ рассматривает возможность установления фиксированной цены на свою нефть

Россия рассматривает возможность введения фиксированных цен для международных продаж своей нефти в качестве ответа на установленный странами «Большой семерки», Европейским Союзом и Австралией ценовой максимум. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, ознакомленных с планом.

По словам собеседников издания, власти РФ изучают возможность введения фиксированной цены на нефть либо введения максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы. И фиксированную цену, и дисконт предполагается регулярно пересматривать.

«Россия стремится предложить покупателям своей нефти прозрачный механизм ценообразования, придерживаясь рыночного подхода для противодействия ограничениям», — заявил один из разговаривавших с агентством чиновников.

Источник подчеркнул, что РФ не хочет настраивать против себя государства, которые приобретают российскую нефть, оказывая на них какое-либо давление посредством нерыночных шагов.

Понимания того, какой именно уровень цен намерены ввести российские власти, пока нет, а в случае его введения трейдеров будет интересовать, окажется он выше или ниже ценового максимума в 60 долларов за баррель. Ведь если они хотят получать доступ к стандартному отраслевому страхованию и другим услугам стран G7, им потребуется покупать нефть не дороже потолка цен, констатирует Bloomberg.

Ранее в Кремле заявляли, что при введении потолка цен на нефть Россия прекратит ее поставки в страны, которые согласятся с таким решением. Сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин уже готовит указ о запрете продажи нефти на этот случай. Позднее вице-премьер Александр Новак заверил, что российские власти отказываются от продажи нефти по условиям ценового потолка.