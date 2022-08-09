Bloomberg: Путин поддержал Эрдогана в критически важный для Турции момент

Президент РФ Владимир Путин поддержал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в критически важный для Анкары момент. Такое мнение высказал автор статьи Bloomberg, комментируя итоги переговоров, прошедших в Сочи.

«Поддержка со стороны Путина будет благом для Эрдогана, поскольку до всеобщих выборов президента Турции осталось меньше года, а Анкаре необходимо стабилизировать экономику», — пишет издание.

Договоренности о частичном переходе Турции к оплате поставок газа из РФ в рублях стабилизирует курс лиры и предотвратит новую волну повышения цен. Автор отмечает, что встреча состоялась вскоре после того, как золотовалютные резервы Турции уже увеличились в результате перевода денежных средств российской госкорпорации «Росатом» своей турецкой дочерней компании «Аккую Нуклеар» для строительства АЭС на побережье Средиземного моря.

В статье также говорится, что Анкара воздерживается от присоединения к западным антироссийским санкциям. Турецкий Президент хочет углубить экономические связи с Россией, не провоцируя полномасштабного разрыва с традиционными союзниками по НАТО, сообщает РИА Новости.

Переговоры лидеров двух стран состоялись в Сочи 5 августа и продлились более четырех часов. Позже Эрдоган сообщил, что стороны договорились перейти к торговле в рублях и намерены нарастить товарооборот до 100 млрд долларов.