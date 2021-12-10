Bloomberg: Одна из стран НАТО пришла в ярость из-за стремления Байдена к диалогу с РФ

Страны Восточной Европы подвергли критике предложение американского Президента Джо Байдена начать диалог России и НАТО по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Bloomberg.

Обращение начать диалог поступило руководителям нескольких стран — членов Североатлантического альянса, при этом правительство одного из них «пришло в ярость» от позиции Белого дома, рассказал источник зарубежного агентства.

«Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует Президент Джо Байден», — сказал неназванный дипломат.

Напомним, переговоры лидеров двух стран прошли по защищенной видеосвязи 7 декабря. Во время разговора Владимир Путин сказал Джо Байдену, что «красные линии» — это дальнейшее перемещение НАТО на восток и развертывание наступательных вооружений на Украине. Кроме того, лидеры договорились согласовать ряд вопросов с коллегами США в НАТО.

Москва неоднократно отвергала обвинения в «агрессии», отмечая, что не собирается ни на кого нападать. Кремль подчеркнул, что Запад использует заявления об «агрессии России» как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи ее границ.