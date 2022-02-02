Bloomberg: Объем рынка криптовалюты в России достигает 16,5 трлн рублей

Жители России владеют различными криптовалютами на общую сумму более 214 млрд долларов (около 16,5 трлн рублей). Такой оценкой оперируют Кремль и Правительство РФ при разработке концепции регулирования отрасли, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, соответствующая оценка была получена в январе в результате анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж и других данных.

Согласно информации сингапурского платежного шлюза TripleA, свыше 17 млн россиян, или примерно 12% всего населения страны, владеют той или иной криптовалютой. Возраст около 60% криптоинвесторов будто бы составляет от 25 до 44 лет.

Сумма в 214 млрд долларов — это примерно 12% от общей мировой стоимости криптоактивов (после недавнего спада это около 1,75 трлн долларов по сведениям CoinMarketCap) или треть рыночной капитализации базового российского фондового индекса. При этом данная оценка может оказаться заниженной, так как некоторые трейдеры используют для торговли закрытые частные сети, отмечает агентство.

Вместе с тем ранее объем отечественного рынка криптовалют оценивался иначе. Председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Анатолий Аксаков упоминал сумму в 5 трлн рублей. Банк России сообщал, что объем операций с криптовалютами по итогам прошлого года равнялся 5 млрд долларов, замечает газета «Ведомости».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Центральный банк представил возражения к концепции Министерства финансов по регулированию криптовалют. До этого Президент РФ Владимир Путин призвал Центробанк и Правительство страны прийти к единому мнению по криптовалютам.