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Ру Тат
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Экономика
26 января 2022  17:34

Путин призвал Центробанк и Кабмин прийти к единому мнению по криптовалютам

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Центробанк не препятствует техническому прогрессу, вопрос регулирования криптовалют связан с безопасностью граждан страны. Об этом на совещании с Кабмином заявил Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что ему известно о дискуссии, развернувшейся относительно этого вопроса.

«Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет. Этими вопросами у нас занимается и регулирует эти вопросы ЦБ России. ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что такая позиция Центробанка связана с экспертным мнением о рисках, которые несет за собой работа с криптовалютой.

«Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция. Связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски и, прежде всего, для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы», — заметил Президент.

В заключение он рассказал, что призвал Банк России и Правительство прийти к определенному мнению в данном вопросе и озвучить результаты. 

Напомним, что ранее ЦБ выступил с предложением запретить в России выпуск и обращение криптовалют.

#центробанк #Владимир Путин #криптовалюта
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