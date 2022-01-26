Путин призвал Центробанк и Кабмин прийти к единому мнению по криптовалютам

Центробанк не препятствует техническому прогрессу, вопрос регулирования криптовалют связан с безопасностью граждан страны. Об этом на совещании с Кабмином заявил Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что ему известно о дискуссии, развернувшейся относительно этого вопроса.

«Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет. Этими вопросами у нас занимается и регулирует эти вопросы ЦБ России. ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что такая позиция Центробанка связана с экспертным мнением о рисках, которые несет за собой работа с криптовалютой.

«Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция. Связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски и, прежде всего, для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы», — заметил Президент.

В заключение он рассказал, что призвал Банк России и Правительство прийти к определенному мнению в данном вопросе и озвучить результаты.

Напомним, что ранее ЦБ выступил с предложением запретить в России выпуск и обращение криптовалют.