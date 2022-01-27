Центробанк представил возражения к концепции Минфина по регулированию криптовалют

Банк России ознакомился с концепцией Министерства финансов РФ по регулированию криптовалют и представил несколько замечаний к ней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, Центробанк уверен, что при совершении сделок с криптовалютами невозможно ограничить риски, допустив к ним только квалифицированных инвесторов. «Курс криптовалюты определяется преимущественно спекулятивными факторами, поэтому финансовая грамотность не поможет инвестору избежать рисков», — объяснили эту точку зрения в пресс-службе.

Кроме того, в Банке России предупредили, что предполагаемый концепцией Минфина допуск криптовалют в российскую финансовую систему создаст огромный риск для ее стабильности.

«<…> с учетом того, что у большинства криптовалют отсутствует эмитент — ответственное лицо, риски граждан, инвестирующих в такие инструменты, будут перекладываться на российские финансовые организации <…> и в конечном итоге на их вкладчиков и кредиторов», — констатировали представители регулятора.

В связи с этим в Банке России резюмировали: «<…> на наш взгляд, оптимальным решением является введение запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин призвал Центробанк и Правительство страны прийти к единому мнению по криптовалютам.