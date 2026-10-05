Bloomberg: НАТО разрабатывает стратегию быстрой победы на случай войны с Россией

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе – американский генерал Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию быстрой победы на случай гипотетического нападения России на восточный фланг военно-политического блока. Об этом сообщает агентство Bloomberg, изучившее несекретную версию документа, который носит название Theory of Victory («Теория победы»).

Гринкевич планирует представить свою стратегию в Польше 12 октября. По словам собеседников издания из числа осведомленных высокопоставленных чиновников и дипломатов, этот шаг должен прояснить планы Североатлантического альянса, которые предполагается задействовать в ответ на предполагаемое вторжение.

Концепция предполагает сочетание традиционных сил и средств с новыми технологиями, включая беспилотники и системы искусственного интеллекта. Наряду с сухопутными войсками, дислоцированными на восточном фланге НАТО, командование блока намерено использовать недорогие беспилотники, системы с небольшим числом операторов и средства наведения, использующие ИИ. После получения свободы действий силы альянса собираются наносить удары по системам командования и управления противника, замечает агентство.

Кроме того, в подготовленной Гринкевичем стратегии указывается на необходимость как избегать провоцирующих шагов, так и коллективно противостоять гибридным угрозам, не достигающим порога открытого конфликта. Помимо прочего, в документе указано, что демонстрация готовности к войне со стороны НАТО призвана продемонстрировать противнику невозможность победы в вооруженном противостоянии.

В разосланной летом этого года Соединенными Штатами союзникам по НАТО анкете, призванной оценить их расходы на оборону и поддержку политики американского лидера Дональда Трампа, содержался и вопрос, имеются ли у них дополнительные силы для реализации разработанных Гринкевичем планов.

Представитель генерала полковник Мартин О'Доннелл отказался обсуждать с изданием детали стратегии, но заявил, что Североатлантический альянс носит «исключительно оборонительный характер». «Теория победы верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе проста: сохранить преимущество НАТО», – добавил офицер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к обычному нападению на альянс. Накануне с заявлением, призывающим к отделению теоретически возможных сценариев от актуальных угроз, выступил Президент Финляндии Александр Стубб.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 1 октября заверил, что Россия не намерена нападать на другие государства ни в ближайшие годы, ни в более отдаленной перспективе. Так, по его словам, декларации о защите Калининградской области являются не попыткой запугать страны Запада, а ответом на попытку запугать Россию.