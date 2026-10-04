Стубб заявил, что не видит угрозы нападения со стороны России

Президент Финляндии Александр Стубб призвал не преувеличивать риски прямого столкновения России и НАТО. Своей точкой зрения политик поделился в интервью испанской газете El Mundo.

Отвечая на вопрос о гипотетической военной интервенции РФ, направленной на проверку возможностей Североатлантического альянса, Стубб заметил, что сейчас в странах Европы наблюдается проблема коммуникации, так как лидеры некоторых стран смешивают две отличающиеся друг от друга вещи.

«Одно – это сценарий. Совсем другое – это восприятие угрозы. Ожидаем ли мы нападения со стороны России? Ответ – нет. У нас нет доказательств этому», – пояснил Президент Финляндии.

В связи с этим политик призвал брать пример с граждан возглавляемой им страны. «Я прошу всех быть немного больше похожими на финнов. У нас самая длинная граница с Россией [среди стран НАТО]. Мы точно видим, что Россия собирается делать или не делать», – подчеркнул он. Вместе с тем Стубб заверил, что в Хельсинки обязательно проинформируют партнеров, если ситуация изменится.

Несмотря на неверие в открытое нападение со стороны РФ, Президент Финляндии упомянул связываемые с ней гибридные атаки. По его оценке, на данный момент при гибридном противостоянии «расстояние не имеет значения».

Ранее Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что декларации о защите Калининградской области являются не попыткой запугать страны Запада, а ответом на попытку запугать Россию.