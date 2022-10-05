Bloomberg: Коронация Карла III состоится 3 июня 2023 года

Коронация короля Великобритании Карла III состоится в Вестминстерском аббатстве 3 июня будущего года. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство Bloomberg пишет, что Букингемский дворец отказался комментировать данную информацию. Тем не менее в Правительстве страны ведутся дискуссии о том, какие дни до и после коронации будут выходными.

8 сентября стало известно о кончине Елизаветы II, которая правила страной более 70 лет. После ее смерти принц Чарльз стал новым монархом, взяв имя Карл III. Королеву похоронили в часовне Виндзорского замка вместе с мужем.