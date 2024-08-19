Bloomberg: Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: kremlin.ru

Индия согласилась при необходимости передавать сообщения между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, хотя планирующий посетить Киев индийский Премьер Нарендра Моди не станет выступать в качестве посредника в конфликте. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет агентство Bloomberg.

Индийские официальные лица призвали к диалогу и дипломатии, чтобы положить конец вооруженному противостоянию. При этом Моди не хочет становиться посредником, потому что его страна зависит от поставок дешевой нефти из РФ и российского оружия.

Визит Моди на Украину намечен на пятницу, 23 августа. Он продлится всего несколько часов из-за соображений безопасности. «Встреча предоставит возможность рассмотреть весь спектр отношений, включая сельское хозяйство, экономику, оборону, фармацевтику и связи между людьми», — пояснил секретарь Западного департамента Министерства иностранных дел Индии Танмая Лал.

В свою очередь Зеленскому встреча с Моди необходима, чтобы обсудить роль Индии в урегулировании конфликта. Кроме того, несколько двусторонних соглашений, в том числе в области сельского хозяйства и обороны, находятся в разработке.

Ранее, в начале июля, Нарендра Моди посетил Россию впервые за последние пять лет и провел переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры в расширенном формате не состоялись — как было объявлено, из-за напряженного графика Премьер-министра Индии.