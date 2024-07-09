Консульство в Казани и «всепогодная дружба»: с чем в Россию приехал Премьер Индии Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Россию впервые за последние 5 лет

Фото: kremlin.ru

Индия откроет консульство в Казани

Сегодня главная новость для Татарстана в ходе визита Премьер-министра Индии Нарендры Моди – открытие двух новых консульств страны в Казани и Екатеринбурге. В настоящее время консульства Индии действуют только в Москве и Санкт-Петербурге.

Пока еще ничего не известно о сроках открытия, но само решение об открытии казанского консульства означает признание столицы Татарстана как одного из важнейших стратегических хабов в России для сотрудничества с Индией. Консульство – это в первую очередь канал связи между странами и канал помощи экономическому сотрудничеству.

Можно только с гордостью отмечать, как Казань становится еще одним дипломатически значимым городом страны. В настоящее время в Казани действуют официальные представительства 9 стран: 8 в статусе генеральных консульств (Венгрии, Китая, Ирана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении) и отделение посольства Белоруссии. Теперь к ним добавляется и Индия. Кстати, в планах открыть прямое авиасообщение между Казанью и Индией.

Решение об открытии казанского консульства означает признание столицы РТ как одного из важнейших стратегических хабов в России для сотрудничества с Индией Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Третья экономика мира

Так что в неофициальном казанском дипломатическом клубе, где собираются главы иностранных представительств, ожидается пополнение, да еще какое – Индия представляет собой самую большую страну мира по численности населения. Население Индии на конец 2022 года, по оценке World Population Review (WPR), составило 1,4 млрд человек – больше, чем в Китае. Кроме того, экономика Индии стремительно растет – Bloomberg прогнозирует, что к концу 2020-х темпы роста экономики Индии ускорятся до 9%. Индия уверенно занимает третье место в мире по объему экономики.

Предсказуемо, что одной из основных тем российско-индийских переговоров во время визита Моди стала экономика.

Российско-индийское экономическое сотрудничество в настоящее время переживает настоящий бум: по итогам прошлого года объем торговли между Россией и Индией вырос на 33% – до 65,7 млрд долларов. Но здесь есть ряд определенных проблем. Например, отрицательный баланс для России в торговле с Индией: с начала года Россия поставила в Индию товаров на $21,6 млрд, в то время как в обратном направлении в 13,5 раза меньше (около $1,6 млрд). При этом в поставках России в последнее время превалируют нефтепродукты и оружие, а Индия, с свою очередь, экспортирует к нам продукцию высокотехнологического сектора — более 50% индийского экспорта приходится на автомобили, электронные компоненты, запчасти для самолетов.

Кроме того, есть проблемы и в международных расчетах с Индией, особенно в рупиях, обусловленные именно тем самым дисбалансом в торговле (рупий у российских экспортеров много, но конвертировать их в рубли можно только на внутреннем индийском рынке). Кроме того, на расчеты влияют и опасения индийских банков попасть под западные санкции (отсюда риск блокировок расчетов в долларах и евро). Так что проблем для решения дальнейшего развития экономических отношений России и Индии хватает, что и обсуждается на переговорах.

Рустам Минниханов на встрече с послом Индии в РФ Винаем Кумаром заявил, что республика заинтересована в продвижении продукции татарстанских предприятий на индийский рынок Фото: rais.tatarstan.ru

Те же проблемы характерны и для внешнеэкономических связей Татарстана с Индией: торговый оборот между нашей республикой и Индией невелик и составляет всего лишь $168 млн. Раис Татарстана Рустам Минниханов 6 июня на встрече с послом Индии в РФ Винаем Кумаром заявил, что республика заинтересована в продвижении продукции татарстанских предприятий на индийский рынок, особенно в сфере фармацевтики и информационных технологий. И если обозначенные выше проблемы будут решаться, то бурный рост татарстано-индийского товарооборота не за горами.

Россия – всепогодный друг

Сам по себе факт визита в Россию лидера Индии уже дает четкий сигнал, что южноазиатский гигант будет поддерживать глубокие связи с Россией вопреки давлению Запада. Такое подчеркивание отношений России с Индией в очередной раз показывает, что изоляция России провалилась, наша страна продолжает оставаться важной частью глобальной мировой архитектуры, стремительно движущейся к многополярности.

Очень показательно, как Нарендра Моди в ходе визита не скупился в похвалах нашей стране и ее лидеру Владимиру Путину. Путина он публично назвал своим другом, а Россию – всепогодным другом Индии. Такие добрые слова в адрес России дорогого стоят: индийцы не забывают прошлые добрые 60 лет дружбы Москвы и Дели.

Моди публично назвал Путина своим другом, а Россию – всепогодным другом Индии Фото: kremlin.ru

Премьер Индии Моди даже написал в соцсетях пост по-русски: «Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в Ново-Огарево. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией».

Владимир Путин, в свою очередь, не скупился в ответ на добрые слова в адрес Моди. На неформальной встрече с премьером Индии в Ново-Огарево он заявил:

«Вначале хотел бы вас поздравить с переизбранием на пост премьер-министра. Думаю, что это не случайно, это результат вашей работы на протяжении многих лет во главе правительства. У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа. И результат очевиден. Индия уверенно занимает третье место в мире по объему экономики. И, наверное, сейчас самая большая по населению страна».

Отдавая должное дружбе с Путиным, Моди заявил, что за последнее десятилетие две страны добились прогресса по целому ряду направлений, в том числе в области энергетики, безопасности, торговли и инвестиций.

Впереди, совсем скоро, ожидается новая встреча Владимира Путина и Нарендры Моди уже в Казани в рамках саммита БРИКС+ в октябре. А этот визит лидера Индии в Россию показал, что наши страны очень нужны друг другу, как бы косо ни смотрели на эту дружбу из западных кабинетов. И эта дружба будет всегда прочной и «всепогодной» – по точному и образному выражению Нарендры Моди.