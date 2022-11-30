Bloomberg: ЕС обсуждает установление потолка цен на нефть из РФ в 60 долларов

Входящие в Европейский Союз страны обсуждают возможность установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, рассматривается введение такого ценового максимума, который бы позволил достичь соглашения об ограничении цены на нефть из РФ как среди стран ЕС, так и среди членов «Большой семерки».

Переговоры между государствами Евросоюза об определении уровня ценового потолка для российской нефти зашли в тупик на прошлой неделе. Польша и страны Балтии сочли предложенную цену в 62 доллара за баррель слишком щедрой, а Греция и другие страны, транспортирующие нефть, выступили за более высокий ценовой порог.

Пока неизвестно, все ли страны, входящие в состав ЕС и Группы семи, поддерживают введение лимита цен на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель. Однако большинство стран ЕС и G7 готовы выступить за установление подобного максимума.

При этом предлагаемый ценовой потолок всё же выше, чем нынешняя стоимость эталонной российской нефти марки Urals. Это необходимо, констатирует агентство, чтобы России по-прежнему было достаточно выгодно продавать нефть.

Соответствующее предложение еще не выносилось на официальное обсуждение в Евросоюзе. Ранее агентство рассказало, что Президент РФ Владимир Путин уже готовит указ о запрете продажи нефти на случай, если ЕС все-таки согласует потолок цен на черное золото.