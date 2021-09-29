Bloomberg: Эрдоган на встрече в Сочи попросит у Путина помощи в борьбе с курдами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться сегодня в Сочи, попросит у него помощи в борьбе с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированное турецкое должностное лицо.

По словам источника, турецкая сторона надеется, что Россия поможет предотвратить нападения курдов на турецких солдат в районах, прилегающих к границе. Эрдоган будет также настаивать на том, чтобы бойцы YPG оставили города Манбидж и Телль-Рифъат в соответствии с заключенным ранее соглашением.

Еще в октябре 2019 года Россия и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании между двумя странами. Помимо прочего, документ предусматривает отвод курдских сил от сирийско-турецкой границы и совместное патрулирование российских и турецких военных на глубину до 10 километров к западу и востоку от района турецкой операции «Источник мира», за исключением города Камышлы.

Турция начала военную операцию, получившую название «Источник мира», против сирийских курдов в октябре 2019 года. Турецкие власти считают YPG террористической организацией и связывают ее с Рабочей партией Курдистана, запрещенной в стране. При этом Отряды народной самообороны составляют ядро поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF), которые контролируют северо-восток Сирии.