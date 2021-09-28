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Ру Тат
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28 сентября 2021  12:26

Переговоры Путина с Президентом Турции пройдут 29 сентября в Сочи

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Переговоры Президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 29 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи запланировано обсуждение российско-турецкого партнерства в области политики и торгово-экономических отношений. Главы государств также обменяются мнениями относительно текущей ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль готовится к рабочему визиту Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#турция #Россия #Владимир Путин #тайип реджеп эрдоган #дмитрий песков
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