Переговоры Путина с Президентом Турции пройдут 29 сентября в Сочи

Переговоры Президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 29 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи запланировано обсуждение российско-турецкого партнерства в области политики и торгово-экономических отношений. Главы государств также обменяются мнениями относительно текущей ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль готовится к рабочему визиту Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, о чем сообщало ИА «Татар-информ».