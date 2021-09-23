Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

Во время встречи в Сочи Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Идлибе и «прийти к важному решению» по двусторонним отношениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

«Двусторонняя встреча с господином Путиным в Сочи, если она состоится 29 сентября, действительно важна, — сказал турецкий лидер. — Мы обсудим отношения между Турцией и Россией, ситуацию в Сирии, обсудим, к чему мы пришли в Сирии и чего добьемся в дальнейшем».

Эрдоган отметил, что Турция и Россия — две страны, которые играют важную роль в регионе. Он рассчитывает на то, что по итогам переговоров «будет принято важное решение» касательно двусторонних отношений, которые затем «войдут в более активную фазу».

Планируется, что переговоры президентов двух стран пройдут 29 сентября в Сочи.