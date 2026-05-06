Bloomberg: Добыча нефти странами ОПЕК упала до минимума с 1990 года

Из-за последствий войны Израиля и Соединенных Штатов против Ирана добыча нефти в странах – членах ОПЕК упала до минимума за 36 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные опроса участников рынка.

Входящие в Организацию стран – экспортеров нефти государства добывали в апреле лишь 20,55 млн баррелей в сутки – последний раз столь низкий показатель был зафиксирован в 1990 году. Общее сокращение добычи за апрель составило 420 тыс. баррелей нефти в сутки. Ранее, в марте, добыча консорциума упала на 8,6 млн баррелей в сутки.

Перебои в поставках нефти из Персидского залива, являющиеся крупнейшим сбоем на нефтяном рынке в истории, вызвали рост цен на авиационное топливо, дизельное топливо и бензин, что может привести к новой волне инфляции и глобальной рецессии. При этом фьючерсы на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне заявлений о ходе переговоров между США и Ираном о завершении войны.

Наиболее заметное снижение добычи в апреле продемонстрировали Кувейт и Иран. Так, в Кувейте сокращение объемов составило 470 тыс. баррелей в день – в прошлом месяце страна добывала только 800 тыс. баррелей за сутки, что составляет меньше трети от довоенного уровня.

Иран же на фоне начавшейся 13 апреля американской блокады (50 судов были перенаправлены, некоторые из них захвачены) уменьшил добычу на 180 тыс. баррелей в день, до 3,05 млн баррелей за сутки.

С 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ вышли Объединенные Арабские Эмираты, бывшие членом картеля с 1967-го (тогда в организацию вошел эмират Абу-Даби, единые ОАЭ еще не существовали). Опрос Bloomberg за апрель включает данные по добыче Эмиратов за прошлый месяц. Членами ОПЕК сейчас остаются одиннадцать государств: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея.